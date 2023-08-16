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На Харьковщине работает ПВО, оккупанты бьют по области – Синегубов

Общество 16:12   16.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине работает ПВО, оккупанты бьют по области – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что оккупанты наносят удары по Харьковской области.

Также в области работает ПВО. Синегубов призывает жителей оставаться в укрытиях.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 16:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что оккупанты наносят удары по Харьковской области.".