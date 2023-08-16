На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що окупанти завдають ударів по Харківській області.
Також в області працює ППО. Синєгубов закликає мешканців залишатися в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 16:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що окупанти завдають ударів по Харківській області.".