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2-летний мальчик потерялся в Харькове на детской площадке

Происшествия 16:33   17.08.2023
Оксана Якушко
2-летний мальчик потерялся в Харькове на детской площадке

Правоохранители быстро нашли двухлетнего ребенка, которого мать оставила со старшими сестрами на детской площадке, сообщила полиция Харьковской области.

Женщина пошла на местный рынок, оставив детей во дворе, а когда вернулась, обнаружила, что младшего сына нет.

Полицейские оперативно разыскали ребенка. Он находился в общежитии на другом этаже. Мальчика вернули матери.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 16:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители быстро нашли двухлетнего ребенка, которого мать оставила со старшими сестрами на детской площадке, сообщила полиция Харьковской области.".