2-річний хлопчик загубився у Харкові на дитячому майданчику
Правоохоронці швидко знайшли дворічну дитину, яку мати залишила зі старшими сестрами на дитячому майданчику, повідомила поліція Харківської області.
Жінка пішла на місцевий ринок, залишивши дітей у дворі, а коли повернулася, виявила відсутність меншого сина.
Поліцейські оперативно розшукали дитину. Він знаходився в гуртожитку на іншому поверсі. Хлопця повернули матері.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 16:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці швидко знайшли дворічну дитину, яку мати залишила зі старшими сестрами на дитячому майданчику, повідомила поліція Харківської області.".