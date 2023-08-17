2-річний хлопчик загубився у Харкові на дитячому майданчику

Правоохоронці швидко знайшли дворічну дитину, яку мати залишила зі старшими сестрами на дитячому майданчику, повідомила поліція Харківської області.

Жінка пішла на місцевий ринок, залишивши дітей у дворі, а коли повернулася, виявила відсутність меншого сина.

Поліцейські оперативно розшукали дитину. Він знаходився в гуртожитку на іншому поверсі. Хлопця повернули матері.