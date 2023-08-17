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2-річний хлопчик загубився у Харкові на дитячому майданчику

Події 16:33   17.08.2023
Оксана Якушко
2-річний хлопчик загубився у Харкові на дитячому майданчику

Правоохоронці швидко знайшли дворічну дитину, яку мати залишила зі старшими сестрами на дитячому майданчику, повідомила поліція Харківської області.

Жінка пішла на місцевий ринок, залишивши дітей у дворі, а коли повернулася, виявила відсутність меншого сина.

Поліцейські оперативно розшукали дитину. Він знаходився в гуртожитку на іншому поверсі. Хлопця повернули матері.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 16:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці швидко знайшли дворічну дитину, яку мати залишила зі старшими сестрами на дитячому майданчику, повідомила поліція Харківської області.".