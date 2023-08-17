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Работа в Харькове: есть вакансии до 20 тысяч гривен

Общество 10:29   17.08.2023
Оксана Горун
Работа в Харькове: есть вакансии до 20 тысяч гривен

ХОВА и Служба занятости опубликовали традиционный ТОП-10 вакансий, которые есть в Харькове и области.

В целом же в регионе доступно 1520 вакансий по состоянию на 17 августа. В список лучших предложений недели вошли следующие предложения работы:

1. Водитель автотранспортных средств – 20 000 грн.
2. Главный бухгалтер – 19 800 грн.
3. Грузчик – 18 000 грн.
4. Начальник теплового района – 17 580 грн.
5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 000 грн.
6. Завуч по учебно-воспитательной работе – 15 000 грн.
7. Учитель специализированного заведения общего среднего образования – 12 000 грн.
8. Юрист – 10 000 грн.
9. Менеджер (управляющий) по внешнеэкономической деятельности – 9 990 грн.
10. Электромонтажник строительный – 9800 грн.

Полный перечень вакансий доступен по ссылке.

По вопросам занятости можно обращаться на «горячие линии» Службы занятости. Они работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00: (096) 055 48 69; (063) 847 83 67; (067) 728 97 45; (097) 970 40 68.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Служба занятости опубликовали традиционный ТОП-10 вакансий, которые есть в Харькове и области".