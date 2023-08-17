Работа в Харькове: есть вакансии до 20 тысяч гривен
ХОВА и Служба занятости опубликовали традиционный ТОП-10 вакансий, которые есть в Харькове и области.
В целом же в регионе доступно 1520 вакансий по состоянию на 17 августа. В список лучших предложений недели вошли следующие предложения работы:
1. Водитель автотранспортных средств – 20 000 грн.
2. Главный бухгалтер – 19 800 грн.
3. Грузчик – 18 000 грн.
4. Начальник теплового района – 17 580 грн.
5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 000 грн.
6. Завуч по учебно-воспитательной работе – 15 000 грн.
7. Учитель специализированного заведения общего среднего образования – 12 000 грн.
8. Юрист – 10 000 грн.
9. Менеджер (управляющий) по внешнеэкономической деятельности – 9 990 грн.
10. Электромонтажник строительный – 9800 грн.
Полный перечень вакансий доступен по ссылке.
По вопросам занятости можно обращаться на «горячие линии» Службы занятости. Они работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00: (096) 055 48 69; (063) 847 83 67; (067) 728 97 45; (097) 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Служба занятости опубликовали традиционный ТОП-10 вакансий, которые есть в Харькове и области".