Работа в Харькове: есть вакансии до 20 тысяч гривен

ХОВА и Служба занятости опубликовали традиционный ТОП-10 вакансий, которые есть в Харькове и области.

В целом же в регионе доступно 1520 вакансий по состоянию на 17 августа. В список лучших предложений недели вошли следующие предложения работы:

1. Водитель автотранспортных средств – 20 000 грн.

2. Главный бухгалтер – 19 800 грн.

3. Грузчик – 18 000 грн.

4. Начальник теплового района – 17 580 грн.

5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 000 грн.

6. Завуч по учебно-воспитательной работе – 15 000 грн.

7. Учитель специализированного заведения общего среднего образования – 12 000 грн.

8. Юрист – 10 000 грн.

9. Менеджер (управляющий) по внешнеэкономической деятельности – 9 990 грн.

10. Электромонтажник строительный – 9800 грн.

Полный перечень вакансий доступен по ссылке.

По вопросам занятости можно обращаться на «горячие линии» Службы занятости. Они работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00: (096) 055 48 69; (063) 847 83 67; (067) 728 97 45; (097) 970 40 68.