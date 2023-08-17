Робота в Харкові: вакансії до 20 тисяч гривень

ХОВА та Служба зайнятості опублікували традиційний ТОП-10 вакансій, які є в Харкові та області.

Загалом у регіоні доступно 1520 вакансій станом на 17 серпня. До списку найкращих пропозицій тижня увійшли наступні пропозиції роботи:

1. Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн.

2. Головний бухгалтер – 19 800 грн.

3. Вантажник – 18 000 грн.

4. Начальник теплового району – 17 580 грн.

5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 000 грн.

6. Завуч з навчально-виховної роботи – 15 000 грн.

7. Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти – 12 000 грн.

8. Юрист – 10 000 грн.

9. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності – 9 990 грн.

10. Електромонтажник будівельний – 9 800 грн.

Повний перелік вакансій доступний за посиланням.

З питань зайнятості можна звертатись на “гарячі лінії” Служби зайнятості. Вони працюють із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00: (096) 055 48 69; (063) 847 83 67; (067) 728 97 45; (097) 970 40 68.