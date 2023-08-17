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Робота в Харкові: вакансії до 20 тисяч гривень

Економіка 10:29   17.08.2023
Оксана Горун
Робота в Харкові: вакансії до 20 тисяч гривень

ХОВА та Служба зайнятості опублікували традиційний ТОП-10 вакансій, які є в Харкові та області.

Загалом у регіоні доступно 1520 вакансій станом на 17 серпня. До списку найкращих пропозицій тижня увійшли наступні пропозиції роботи:

1. Водій автотранспортних засобів – 20 000  грн.
2. Головний бухгалтер – 19 800  грн.
3. Вантажник –  18 000  грн.
4. Начальник теплового району – 17 580 грн.
5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 000 грн.
6. Завуч з навчально-виховної роботи – 15 000 грн.
7. Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти – 12 000 грн.
8. Юрист – 10 000 грн.
9. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності – 9 990 грн.
10. Електромонтажник будівельний – 9 800 грн.

Повний перелік вакансій доступний за посиланням.

З питань зайнятості можна звертатись на “гарячі лінії” Служби зайнятості. Вони працюють із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00: (096) 055 48 69; (063) 847 83 67; (067) 728 97 45; (097) 970 40 68.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 10:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Служба зайнятості опублікували традиційний ТОП-10 вакансій, які є в Харкові та області".