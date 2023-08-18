Два вражеских танка за $8,5 млн подбили дроны харьковской 92-й ОШБр (видео)
Три вражеских объекта — два танка и миномет — поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.
Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:
— танк Т-80, вооруженный пушкой 125мм с тремя лицами экипажа, поврежден. Стоимость — 4 миллиона долларов;
— танк Т-90, вооруженный пушкой 125мм с тремя лицами экипажа, поврежден. Стоимость — 4,5 миллиона долларов;
— миномет 120 мм — уничтожено.
Видео: Юрий Федоренко
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три вражеских объекта — два танка и миномет — поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.".