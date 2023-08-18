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Два вражеских танка за $8,5 млн подбили дроны харьковской 92-й ОШБр (видео)

Общество 21:04   18.08.2023
Елена Нагорная
Два вражеских танка за $8,5 млн подбили дроны харьковской 92-й ОШБр (видео)

Три вражеских объекта — два танка и миномет — поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:

— танк Т-80, вооруженный пушкой 125мм с тремя лицами экипажа, поврежден. Стоимость — 4 миллиона долларов;
— танк Т-90, вооруженный пушкой 125мм с тремя лицами экипажа, поврежден. Стоимость — 4,5 миллиона долларов;
— миномет 120 мм — уничтожено.

Видео: Юрий Федоренко

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 21:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три вражеских объекта — два танка и миномет — поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.".