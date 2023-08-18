Два вражеских танка за $8,5 млн подбили дроны харьковской 92-й ОШБр (видео)

Три вражеских объекта — два танка и миномет — поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:

— танк Т-80, вооруженный пушкой 125мм с тремя лицами экипажа, поврежден. Стоимость — 4 миллиона долларов;

— танк Т-90, вооруженный пушкой 125мм с тремя лицами экипажа, поврежден. Стоимость — 4,5 миллиона долларов;

— миномет 120 мм — уничтожено.

Видео: Юрий Федоренко