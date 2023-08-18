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Два ворожі танки за $8,5 млн підбили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)

Суспільство 21:04   18.08.2023
Олена Нагорна
Два ворожі танки за $8,5 млн підбили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)

Три ворожі об’єкти – два танки та міномет – уразила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів у Луганській області.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– танк Т-80, озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу, пошкоджений. Вартість – 4 мільйони доларів;
– танк Т-90, озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу, пошкоджений. Вартість – 4,5 мільйони доларів;
– міномет 120 мм – знищено.

Відео: Юрій Федоренко

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 21:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ворожі об’єкти – два танки та міномет – уразила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів у Луганській області.".