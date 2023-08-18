Два ворожі танки за $8,5 млн підбили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)

Три ворожі об’єкти – два танки та міномет – уразила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів у Луганській області.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– танк Т-80, озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу, пошкоджений. Вартість – 4 мільйони доларів;

– танк Т-90, озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу, пошкоджений. Вартість – 4,5 мільйони доларів;

– міномет 120 мм – знищено.

Відео: Юрій Федоренко