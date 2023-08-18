Два ворожі танки за $8,5 млн підбили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)
Три ворожі об’єкти – два танки та міномет – уразила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів у Луганській області.
Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:
– танк Т-80, озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу, пошкоджений. Вартість – 4 мільйони доларів;
– танк Т-90, озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу, пошкоджений. Вартість – 4,5 мільйони доларів;
– міномет 120 мм – знищено.
Відео: Юрій Федоренко
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 21:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ворожі об’єкти – два танки та міномет – уразила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів у Луганській області.".