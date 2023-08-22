«Пиарил» в соцсетях «офицеров новороссии»: в Харькове будут судить предателя

В Харькове прокуратура передала в суд дело 55-летнего фаната «русского мира», который в «Одноклассниках» прославлял российских военных.

«Харьковчанин, имея антиукраинские взгляды, распространял в интернете сообщения в поддержку России. С этой целью он использовал запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники». В частности, мужчина репостил видео из группы, посвященной так называемым «офицерам новороссии». В пропагандистских роликах, распространенных обвиняемым, российские военные были представлены освободителями, защищающими «мирное население», — описали суть деятельности обвиняемого в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Герои видео, которые распространял харьковчанин, рассказывали что Украина якобы «была и будет русской землей» и грозились «не отдать эту землю НАТОвцам».

За публикацию этого потока сознания харьковчанина обвиняют в распространении материалов, в которых содержится оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Дело будет рассматривать Коминтерновский райсуд Харькова.