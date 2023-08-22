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«Пиарил» в соцсетях «офицеров новороссии»: в Харькове будут судить предателя

Общество 10:28   22.08.2023
Оксана Горун
«Пиарил» в соцсетях «офицеров новороссии»: в Харькове будут судить предателя

В Харькове прокуратура передала в суд дело 55-летнего фаната «русского мира», который в «Одноклассниках» прославлял российских военных.

«Харьковчанин, имея антиукраинские взгляды, распространял в интернете сообщения в поддержку России. С этой целью он использовал запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники». В частности, мужчина репостил видео из группы, посвященной так называемым «офицерам новороссии». В пропагандистских роликах, распространенных обвиняемым, российские военные были представлены освободителями, защищающими «мирное население», — описали суть деятельности обвиняемого в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Герои  видео, которые распространял харьковчанин, рассказывали что Украина якобы «была и будет русской землей» и грозились «не отдать эту землю НАТОвцам».

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За публикацию этого потока сознания харьковчанина обвиняют в распространении материалов, в которых содержится оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Дело будет рассматривать Коминтерновский райсуд Харькова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 10:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прокуратура передала в суд дело 55-летнего фаната «русского мира», который в «Одноклассниках» прославлял российских военных".