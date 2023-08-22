“Піарив” у соцмережах “офицеров новороссии”: у Харкові судитимуть зрадника

У Харкові прокуратура передала до суду справу 55-річного фаната “русского мира”, який в “Однокласниках” славив російських військових.

“Харків’янин, маючи антиукраїнські погляди, поширював в інтернеті дописи на підтримку рф. Для цього він використовував заборонену в Україні соціальну мережу “Одноклассники“. Зокрема, чоловік репостив відео з групи, присвяченій так званим “офицерам новороссии“. У пропагандистських роликах, поширених обвинуваченим, російські військові були представлені визволителями, що захищають “мирне населення“, – описали суть діяльності обвинуваченого у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Герої відео, які розповсюджував харків’янин, розповідали, що Україна нібито “была и будет русской землей” і погрожували “не отдать эту землю НАТОвцам”.

За публікацію цього потоку свідомості харків’янина звинувачують у поширенні матеріалів, які містять виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України. Справу розглядатиме Комінтернівський райсуд Харкова.