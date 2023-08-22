“Піарив” у соцмережах “офицеров новороссии”: у Харкові судитимуть зрадника
У Харкові прокуратура передала до суду справу 55-річного фаната “русского мира”, який в “Однокласниках” славив російських військових.
“Харків’янин, маючи антиукраїнські погляди, поширював в інтернеті дописи на підтримку рф. Для цього він використовував заборонену в Україні соціальну мережу “Одноклассники“. Зокрема, чоловік репостив відео з групи, присвяченій так званим “офицерам новороссии“. У пропагандистських роликах, поширених обвинуваченим, російські військові були представлені визволителями, що захищають “мирне населення“, – описали суть діяльності обвинуваченого у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Герої відео, які розповсюджував харків’янин, розповідали, що Україна нібито “была и будет русской землей” і погрожували “не отдать эту землю НАТОвцам”.
Читайте також: Судимий житель Харківщини агітував за “русский мир” і попався СБУ
За публікацію цього потоку свідомості харків’янина звинувачують у поширенні матеріалів, які містять виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України. Справу розглядатиме Комінтернівський райсуд Харкова.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Піарив” у соцмережах “офицеров новороссии”: у Харкові судитимуть зрадника»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прокуратура передала до суду справу 55-річного фаната “русского мира”, який в “Однокласниках” славив російських військових".