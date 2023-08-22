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“Піарив” у соцмережах “офицеров новороссии”: у Харкові судитимуть зрадника

Суспільство 10:28   22.08.2023
Оксана Горун
“Піарив” у соцмережах “офицеров новороссии”: у Харкові судитимуть зрадника

У Харкові прокуратура передала до суду справу 55-річного фаната “русского мира”, який в “Однокласниках” славив російських військових.

“Харків’янин, маючи антиукраїнські погляди, поширював в інтернеті дописи на підтримку рф. Для цього він використовував заборонену в Україні соціальну мережу Одноклассники. Зокрема, чоловік репостив відео з групи, присвяченій так званим офицерам новороссии. У пропагандистських роликах, поширених обвинуваченим, російські військові були представлені визволителями, що захищають мирне населення, – описали суть діяльності обвинуваченого у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Герої відео, які розповсюджував харків’янин, розповідали, що Україна нібито “была и будет русской землей” і погрожували “не отдать эту землю НАТОвцам”.

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За публікацію цього потоку свідомості харків’янина звинувачують у поширенні матеріалів, які містять виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України. Справу розглядатиме Комінтернівський райсуд Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 10:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прокуратура передала до суду справу 55-річного фаната “русского мира”, який в “Однокласниках” славив російських військових".