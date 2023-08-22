Враг усиленно распространяет фейки, возможны диверсии — ХОВА о праздниках

Жителей Харьковской области призывают быть бдительными на этой неделе, когда отмечается День Государственного флага, День Харькова и День Независимости Украины. Враг усилил распространение фейков, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом жителей региона предупреждают в пресс-службе Харьковской ОВА.

«Просим жителей Харьковщины быть особенно осмотрительными, в частности к сомнительной информации, которую оккупанты могут распространять через соцсети. Чтобы не стать жертвой влияния вражеской пропаганды, пользуйтесь проверенными источниками информации», — призывают жителей.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил о высокой вероятности ударов армии РФ в праздники. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.

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