Враг усиленно распространяет фейки, возможны диверсии — ХОВА о праздниках
Жителей Харьковской области призывают быть бдительными на этой неделе, когда отмечается День Государственного флага, День Харькова и День Независимости Украины. Враг усилил распространение фейков, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Об этом жителей региона предупреждают в пресс-службе Харьковской ОВА.
«Просим жителей Харьковщины быть особенно осмотрительными, в частности к сомнительной информации, которую оккупанты могут распространять через соцсети. Чтобы не стать жертвой влияния вражеской пропаганды, пользуйтесь проверенными источниками информации», — призывают жителей.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил о высокой вероятности ударов армии РФ в праздники. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харьковской области призывают быть бдительными на этой неделе, когда отмечается День Государственного флага, День Харькова и День Независимости Украины. Враг усилил распространение фейков, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.".