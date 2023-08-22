Ворог посилено поширює фейки, можливі диверсії – ХОВА про свята

Жителів Харківської області закликають бути пильними цього тижня, коли відзначають День Державного прапора, День Харкова та День Незалежності України. Ворог посилив поширення фейків, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це мешканців регіону попереджають у пресслужбі Харківської ОВА.

“Просимо жителів Харківщини бути особливо обачними, зокрема до сумнівної інформації, яку окупанти можуть поширювати через соцмережі. Аби не стати жертвою впливу ворожої пропаганди, користуйтеся перевіреними джерелами інформації”, – закликають мешканців.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив про високу ймовірність ударів армії РФ на свята. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати скупчень людей.

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