Харків’ян попередили про високу ймовірність ударів РФ у свята
Обмежувати пересування харків’ян, розширюючи межі комендантської години, цього року не планують. Проте у ХОВА попросили всіх бути максимально обережними.
“В останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області. Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними!” – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати скупчень людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмежувати пересування харків’ян, розширюючи межі комендантської години, цього року не планують. Проте у ХОВА попросили всіх бути максимально обережними".