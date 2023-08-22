Харків’ян попередили про високу ймовірність ударів РФ у свята

Обмежувати пересування харків’ян, розширюючи межі комендантської години, цього року не планують. Проте у ХОВА попросили всіх бути максимально обережними.

“В останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області. Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними!” – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати скупчень людей.