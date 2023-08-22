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Харків’ян попередили про високу ймовірність ударів РФ у свята

Суспільство 09:25   22.08.2023
Оксана Горун
Харків’ян попередили про високу ймовірність ударів РФ у свята

Обмежувати пересування харків’ян, розширюючи межі комендантської години, цього року не планують. Проте у ХОВА попросили всіх бути максимально обережними.

“В останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області. Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними!написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати скупчень людей.

Читайте також:  У ХОВА визначилися з комендантською годиною в Харкові на свята

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 09:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмежувати пересування харків’ян, розширюючи межі комендантської години, цього року не планують. Проте у ХОВА попросили всіх бути максимально обережними".