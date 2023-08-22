Харьковчан предупредили о высокой вероятности ударов РФ в праздники
Ограничивать передвижения харьковчан, расширяя границы комендантского часа, в этом году не планируют. Однако в ХОВА попросили всех быть максимально осторожными.
«В последние дни враг существенно усугубил обстрелы гражданского населения и инфраструктуры области. Россияне прибегают к откровенно террористическим атакам, целью которых является причинение вреда гражданским людям. Вероятность таких ударов в дни государственных праздников Украины очень высока. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными!» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.
Читайте также: В ХОВА определились с комендантским часом в Харькове на праздники
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковчан предупредили о высокой вероятности ударов РФ в праздники»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничивать передвижения харьковчан, расширяя границы комендантского часа, в этом году не планируют. Однако в ХОВА попросили всех быть максимально осторожными".