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Харьковчан предупредили о высокой вероятности ударов РФ в праздники

Общество 09:25   22.08.2023
Оксана Горун
Харьковчан предупредили о высокой вероятности ударов РФ в праздники

Ограничивать передвижения харьковчан, расширяя границы комендантского часа, в этом году не планируют. Однако в ХОВА попросили всех быть максимально осторожными.

«В последние дни враг существенно усугубил обстрелы гражданского населения и инфраструктуры области. Россияне прибегают к откровенно террористическим атакам, целью которых является причинение вреда гражданским людям. Вероятность таких ударов в дни государственных праздников Украины очень высока. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными!» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.

Читайте также: В ХОВА определились с комендантским часом в Харькове на праздники

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 09:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничивать передвижения харьковчан, расширяя границы комендантского часа, в этом году не планируют. Однако в ХОВА попросили всех быть максимально осторожными".