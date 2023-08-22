Харьковчан предупредили о высокой вероятности ударов РФ в праздники

Ограничивать передвижения харьковчан, расширяя границы комендантского часа, в этом году не планируют. Однако в ХОВА попросили всех быть максимально осторожными.

«В последние дни враг существенно усугубил обстрелы гражданского населения и инфраструктуры области. Россияне прибегают к откровенно террористическим атакам, целью которых является причинение вреда гражданским людям. Вероятность таких ударов в дни государственных праздников Украины очень высока. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными!» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.

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