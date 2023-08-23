«Главное преимущество кассетных боеприпасов – россияне боятся идти на штурм»

«Когда мы начинаем стрелять кассетными боеприпасами, россияне прячутся в укрытии. Они даже носа не высовывают», – говорит Станислав, украинский военный, стоящий в нескольких км от линии фронта на Харьковском направлении в почерневшем лесу, все еще тлеющий от российских обстрелов, пишет The Washington Post.

Артиллерийский экипаж впервые получил кассетные боеприпасы американского производства несколько недель назад после решения президента Байдена послать это оружие в рамках наиболее противоречивой передачи оружия за время его президентства. Согласно международному договору 2008 года, эти снаряды запрещены в более чем 120 странах, но не в США, рф и Украине.

«Это доброе дело. Это помогает нам существенно увеличить потери россиян в технике и людях», – заявил в интервью старший советник президента Украины Владимир Зеленский Михаил Подоляк.

Кассетные бомбы взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб на площадь шириной в несколько футбольных полей. Затем бомбы разрываются на металлические осколки, которые могут оторвать конечности и нанести смертельные ранения. Дети особенно уязвимы, поскольку боеприпасы могут не взорваться, пока их не подберут, даже через годы после окончания конфликта.

Чтобы успокоить общественность, министр обороны Украины сказал, что кассетные боеприпасы США «используют для прорыва оборонительных линий противника» — имея в виду лабиринт российских окопов и минных полей, замедливших контрнаступление Украины. Но на практике, говорят солдаты, применение кассетных боеприпасов сложнее.

Боеприпасы не могут пробить российские войска, которые прячутся в блиндажах, но они представляют угрозу для пехотинцев, наступающих на украинскую территорию, говорят солдаты.

«Главное преимущество состоит в том, что враг теперь очень боится идти на штурм», — говорит Станислав.

Российские подразделения, наступающие с бронетехникой и пехотой, останавливают свое движение вперед, чтобы дать войскам укрыться от рикошетной шрапнели, говорят солдаты. «Они даже распознают кассетные бомбы по свисту, который они выдают», – говорит Станислав, член 14-й механизированной бригады ВСУ.

Кассетные боеприпасы сейчас особенно важны на направлениях, которые пытаются штурмовать россияне – у городов Лиман на востоке Донеччины и Купянска Харьковщины. Кремль заставляет Украину защищать эти города, когда как Киеву нужны силы для контрнаступления на юге. Наличие оружия, которое замедляет продвижение рф, позволяет Украине сохранить ресурсы.

Экипаж Станислава стреляет кассетными боеприпасами из громоздкого M109 Paladin, скрывающегося под прикрытием обрезанных сосновых веток и высоких деревьев. Выработанная в США самоходная гаубица может стрелять кассетным боеприпасом на расстояние более 24 км и может регулировать ширину распыления снаряда на площади в несколько футбольных полей или более узком диапазоне, в зависимости от предпочтений оператора, сказал Станислав. Экипаж также вооружен кассетными боеприпасами, разбрасывающими мины по земле.

На юге и востоке, вблизи украинских городов, таких как Угледар, украинские артиллерийские расчеты также используют американские кассетные боеприпасы, стреляя ими из Paladin или гаубиц M777, сообщают военные.

Члены артиллерийской бригады на северо-востоке Украины рассказали об инциденте в конце июля, когда они обстреляли российскую колонну из трех машин — двух бронированных и одной обычной, заметив их с помощью дрона разведки. Американские кассетные боеприпасы отскочили от бронетехники, но сразу же пробили незащищенную, вызвав панику и уход машин в разных направлениях, рассказал один солдат.

Украинские военные отметили, что кассетные боеприпасы также позволяют их наступающим силам приблизиться к укрепленным позициям рф, поскольку вражеская пехота остается в своих бункерах.

Другая тактика состоит в том, чтобы выбить русскую пехоту из ее нор, используя более мощную артиллерию, а затем перейти на кассетные боеприпасы.

Также кассетные боеприпасы обеспечивают количественное преимущество, когда Украине нужно больше боеприпасов для расширения масштаба контрнаступления. В начале последней кампании в начале июня украинская артиллерия резко увеличила огонь примерно с 3000 до 8000 снарядов в день, говорят военные аналитики.

Без поступления кассетных боеприпасов из США и другой артиллерии из Южной Кореи, Киев, вероятно, не смог бы поддерживать свое контрнаступление достаточно долго, чтобы вернуть значительную территорию.

«Украина стреляет больше боеприпасов, чем обычно», — сказал Роб Ли, военный аналитик из Института исследования внешней политики. «Большой вопрос состоит в том, как долго они смогут это делать, прежде чем у них закончатся боеприпасы и придется сократить операции».

Военные аналитики сомневаются в целесообразности использования кассетных боеприпасов в районах, где планируют маневрировать украинские военные, учитывая угрозу их войск из-за неразорванных боеприпасов. Но в интервью солдаты и чиновники отмахнулись от угрозы, утверждая, что войскам уже приходится на цыпочках пробираться сквозь минно-растяжные поля.

«Разминирование будет нуждаться в огромных усилиях — не из-за американских кассетных боеприпасов, а из-за невероятного количества мин, установленных врагом», — сказал в интервью глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Администрация Байдена, которая выделяет Украине 91,5 миллиона долларов в помощь по разминированию, смотрит на проблему подобным образом. «Независимо от того, будет ли Украина использовать эти боеприпасы, эти территории будут нуждаться в значительном восстановлении после конфликта, и мы предоставим помощь для поддержки будущих усилий Украины по разминированию», — сказал высокопоставленный чиновник США.

Украинцы хорошо осознают угрозу, которую составляют кассетные боеприпасы. По данным ООН, российские войска широко применяли это оружие с начала войны и, по крайней мере, 24 раза в населенных пунктах Украины. По данным Human Rights Watch, в апреле 2022 года в результате нападения на оживленный вокзал в Краматорске погибли 50 украинцев и более 100 получили ранения.

Ранения от обстрела кассетными боеприпасами ужасающие. Разрывающиеся осколки могут вызвать многочисленные взрывчатые или осколочные ранения, повредить внутренние органы и часто привести к потере глаз, рук и ног.

«Раны очень кровавые, – рассказала начальник медсанчасти под Купянском Алина Михайлова. «Осколки очень маленькие, и их очень много. Если это попадет тебе в горло, ты, вероятно, не выживешь».

Несмотря на ужасную природу оружия, Михайлова, чей жених погиб в бою под Бахмутом в начале этого года, сказала, что Украина имеет полное право использовать ее против вторжения российских войск — всеобщий рефрен в этой закаленной в боях стране.

«Это, пожалуй, негуманно, – сказала она, – но все равно эффективнее всего».

Читайте также: Химическое оружие на Купянском направлении на Харьковщине применяют россияне