«Головна перевага касетних боєприпасів – росіяни бояться йти на штурм»

«Коли ми починаємо стріляти касетними боєприпасами, росіяни ховаються в укриття. Вони навіть носа не висувають», – каже Станіслав, український військовий, який стоїть за кілька км від лінії фронту на Харківському напрямку в почорнілому лісі, що все ще тліє від російського обстрілу, пише The Washington Post.

Артилерійський екіпаж вперше отримав касетні боєприпаси американського виробництва кілька тижнів тому після рішення президента Байдена надіслати цю зброю в рамках найбільш суперечливої передачі зброї за час його президентства. Згідно з міжнародним договором 2008 року бомби заборонені в більш ніж 120 країнах, але не в США, Росії та Україні.

Але розгортання цієї зброї не викликало вагань в українському уряді та військових.

«Це позитивна річ. Це допомагає нам суттєво збільшити втрати росіян у техніці та в людях», – заявив в інтерв’ю старший радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

Касетні бомби вибухають у повітрі над ціллю , викидаючи від десятків до сотень бомб на площу шириною з кілька футбольних полів. Потім бомби розриваються на металеві осколки, які можуть відірвати кінцівки та завдати смертельних поранень. Діти особливо вразливі, оскільки боєприпаси можуть не вибухнути, поки їх не підберуть, навіть за роки після закінчення конфлікту.

Щоб заспокоїти громадськість, міністр оборони України сказав, що касетні боєприпаси США «використають для прориву оборонних ліній противника» — маючи на увазі лабіринт російських окопів і мінних полів, які сповільнили контрнаступ України. Але на практиці, кажуть солдати, застосування касетних боєприпасів є складнішим.

Боєприпаси не можуть знищити російські війська, які ховаються в бліндажах, але вони становлять загрозу для викритих піхотинців, які наступають на українську територію, кажуть солдати.

«Головна перевага полягає в тому, що ворог тепер дуже боїться йти на штурм», — сказав Станіслав.

Російські підрозділи, які наступають з бронетехнікою та піхотою, зупиняють свій рух вперед, щоб дати військам можливість укритися від рикошетної шрапнелі, кажуть солдати. «Вони навіть розпізнають касетні бомби за свистом, який ті видають», – каже Станіслав, член 14-ї механізованої бригади ЗСУ.

Касетні боєприпаси зараз особливо важливі на напрямках, які намагаються штурмувати росіяни – біля міст Лиман на сході Донеччини і Куп’янська Харківщини. Кремль змушує Україну захищати ці міста, коли Києву потрібні солдати, зосереджені контрнаступі на півдні. Наявність зброї, яка уповільнює просування рф, дозволяє Україні зберегти сили.

Екіпаж Станіслава стріляє касетними боєприпасами з громіздкого M109 Paladin, який ховається під прикриттям обрізаних соснових гілок і високих дерев. Вироблена в США самохідна гаубиця може стріляти касетним боєприпасом на відстань понад 24 км і може регулювати ширину розпилення снаряда на площі в кілька футбольних поля або вужчому діапазоні, залежно від уподобань оператора, сказав Станіслав. Екіпаж також озброєний касетними боєприпасами, які розкидають міни по землі.

На півдні та сході, поблизу українських міст, таких як Вугледар, українські артилерійські розрахунки також використовують американські касетні боєприпаси, стріляючи ними з «Паладин» або гаубиць M777, повідомляють військові.

Члени артилерійської бригади на північному сході України розповіли про інцидент наприкінці липня, коли вони обстріляли російську колону з трьох машин — двох броньованих і однієї неброньованої — після того, як помітили їх за допомогою дрона розвідки. Американські касетні боєприпаси нешкідливо відскочили від бронетехніки, але відразу ж пробили незахищену, викликавши «паніку» та відхід машин у «різних напрямках», сказав один солдат.

Українські військові зазначили, що касетні боєприпаси також дозволяють їхнім наступаючим силам наблизитися до укріплених позицій рф, оскільки ворожа піхота залишається у своїх бункерах.

Інша тактика полягає в тому, щоб вибити російську піхоту з її нір, використовуючи більш потужну артилерію, а потім перейти на касетні боєприпаси.

Також касетні боєприпаси забезпечують кількісну перевагу, коли Україні потрібно більше боєприпасів для розширення масштабу контрнаступу. На початку останньої кампанії на початку червня українська артилерія різко збільшила вогонь з приблизно 3000 до 8000 снарядів на день, кажуть військові аналітики.

Без надходження касетних боєприпасів зі США та іншої артилерії з Південної Кореї Київ, ймовірно, не зміг би підтримувати свій контрнаступ достатньо довго, щоб повернути значну територію.

«Україна стріляє більше боєприпасів, ніж зазвичай», — сказав Роб Лі, військовий аналітик з Інституту дослідження зовнішньої політики. «Велике питання полягає в тому, як довго вони зможуть це робити, перш ніж у них закінчаться боєприпаси і доведеться скоротити операції».

Військові аналітики сумніваються в доцільності використання касетних боєприпасів у районах, де планують маневрувати українські військові, враховуючи загрозу їхнім військам через нерозірвані боєприпаси. Але в інтерв’ю солдати та урядовці відмахнулися від загрози, стверджуючи, що військам уже доводиться навшпиньки пробиратися крізь мінно-розтяжну стрічку.

«Розмінування потребуватиме величезних зусиль — не через американські касетні боєприпаси, а через неймовірну кількість мін, встановлених ворогом», — сказав в інтерв’ю голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

Адміністрація Байдена, яка виділяє Україні 91,5 мільйона доларів на допомогу з розмінування, дивиться на проблему подібним чином. «Незалежно від того, чи буде Україна використовувати ці боєприпаси, ці території потребуватимуть значного відновлення після конфлікту, і ми надамо допомогу для підтримки майбутніх зусиль України з розмінування», — сказав високопоставлений чиновник США.

Українці добре усвідомлюють загрозу, яку становлять касетні боєприпаси. За даними ООН, російські війська широко застосовували цю зброю з початку війни і принаймні 24 рази в населених пунктах України . За даними Human Rights Watch, у квітні 2022 року внаслідок нападу на жвавий вокзал у Краматорську загинули 50 українців і понад 100 отримали поранення.

Поранення від обстрілу касетними боєприпасами жахливі. Осколки, що розриваються, можуть спричинити численні вибухові або осколкові поранення, пошкодити внутрішні органи та часто призвести до втрати очей, рук і ніг.

«Рани дуже криваві, — розповіла начальник медсанчастини під Куп’янськом Аліна Михайлова. «Осколки дуже маленькі, і їх дуже багато. Якщо це потрапить тобі в горло, ти, мабуть, не виживеш».

Незважаючи на жахливу природу зброї, Михайлова, чий наречений загинув у бою під Бахмутом на початку цього року, сказала, що Україна має повне право використати її проти вторгнення російських військ — загальний рефрен у цій загартованій у боях країні.

«Це, мабуть, негуманно, — сказала вона, — але все одно найефективніше».