«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что мероприятия ко Дню города сильно ограничили.

«Мы очень ограничили мероприятия, которые будут проходить в Харькове. Специально вчера провели награждение харьковчан. Мы очень тщательно относимся к безопасности, потому что это главное сейчас. Беспрецедентные меры безопасности мы сейчас предпринимаем для того, чтобы сохранить жизнь харьковчан. Ибо наш враг коварен, и он очень следит за тем, какие мы мероприятия проводим. И чтобы ничего не произошло, мы ограничили мероприятия, которые будут сегодня в городе Харькове», — сказал Терехов.

Он и ведущие марафона поздравили харьковчан с Днем города.