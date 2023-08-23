Live
  • Ср 23.08.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🔴

«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове

Общество 09:14   23.08.2023
Оксана Горун
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове Фото: скрин

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что мероприятия ко Дню города сильно ограничили.

«Мы очень ограничили мероприятия, которые будут проходить в Харькове. Специально вчера провели награждение харьковчан. Мы очень тщательно относимся к безопасности, потому что это главное сейчас. Беспрецедентные меры безопасности мы сейчас предпринимаем для того, чтобы сохранить жизнь харьковчан. Ибо наш враг коварен, и он очень следит за тем, какие мы мероприятия проводим. И чтобы ничего не произошло, мы ограничили мероприятия, которые будут сегодня в городе Харькове», — сказал Терехов.

Он и ведущие марафона поздравили харьковчан с Днем города.

Читайте также: Терехов поздравил Харьков с Днем города: «Ты не склоняешь голову» (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
22.08.2023, 07:39
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
23.08.2023, 08:34
Под Харьковом прогремели взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
Под Харьковом прогремели взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
22.08.2023, 20:42
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
22.08.2023, 18:30
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
Фото с места «прилета» С-300 на Харьковщине опубликовали полиция и прокуратура
Фото с места «прилета» С-300 на Харьковщине опубликовали полиция и прокуратура
23.08.2023, 09:47

Новости по теме:

08:54
Терехов поздравил Харьков с Днем города: «Ты не склоняешь голову» (видео)
20:10
Чехия поможет в восстановлении больниц на Северной Салтовке — Терехов
12:27
В Харькове переименовали улицы с названиями, связанными с РФ (обновлено)
11:46
Сырский стал почетным харьковчанином — Терехов
14:48
В Харькове уже переложили более 130 км теплосетей – Терехов

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 09:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что мероприятия ко Дню города сильно ограничили".