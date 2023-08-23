«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
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Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что мероприятия ко Дню города сильно ограничили.
«Мы очень ограничили мероприятия, которые будут проходить в Харькове. Специально вчера провели награждение харьковчан. Мы очень тщательно относимся к безопасности, потому что это главное сейчас. Беспрецедентные меры безопасности мы сейчас предпринимаем для того, чтобы сохранить жизнь харьковчан. Ибо наш враг коварен, и он очень следит за тем, какие мы мероприятия проводим. И чтобы ничего не произошло, мы ограничили мероприятия, которые будут сегодня в городе Харькове», — сказал Терехов.
Он и ведущие марафона поздравили харьковчан с Днем города.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что мероприятия ко Дню города сильно ограничили".