“Ворог підступний” – Терехов про безпрецедентні заходи безпеки в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що заходи до Дня міста обмежили.
“Ми дуже обмежили заходи, які проходитимуть у місті Харкові. Спеціально вчора провели нагородження харків’ян. Ми дуже ретельно ставимося до безпеки, бо це головне зараз. Безпрецедентні заходи безпеки ми зараз робимо для того, щоб зберегти життя харків’ян. Бо наш ворог підступний, і він дуже пильнує за тим, які ми заходи проводимо. І щоб нічого не трапилося, ми обмежили заходи, які будуть сьогодні в місті Харкові“, — сказав Терехов.
Він та ведучі марафону привітали харків’ян із Днем міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що заходи до Дня міста обмежили".