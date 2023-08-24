РФ разгоняет фейки об эвакуации с Купянщины – ХОВА призывает не верить врагу

В ХОВА предупреждают о новой неправдивой информации россиян, будто эвакуированным с Купянщины не оказывают жилье и помощь, а «украинские власти бросают их на произвол судьбы».

«Призываем не верить враждебным ИПСО. Жители Харьковщины, которых мы эвакуируем, получают все необходимое для проживания от продуктов до постельного белья. Также людям предоставляется бесплатное жилье в Харькове или других областях Украины. Призываем всех, кто до сих пор живет под обстрелами, обращаться в Единый координационный гуманитарный центр», — отметили в ОВА.

За прошедшие сутки из опасных районов Купянщины эвакуировали 31 человека, в том числе 2 детей, 24 женщины и 3 жителя с инвалидностью.

Всего, по данным ХОВА, с 9 августа вывезли 680 человек, 166 из них – дети.