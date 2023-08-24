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РФ разгоняет фейки об эвакуации с Купянщины – ХОВА призывает не верить врагу

Общество 14:51   24.08.2023
Виктория Яковенко
РФ разгоняет фейки об эвакуации с Купянщины – ХОВА призывает не верить врагу Фото: ХОВА

В ХОВА предупреждают о новой неправдивой информации россиян, будто эвакуированным с Купянщины не оказывают жилье и помощь, а «украинские власти бросают их на произвол судьбы».

«Призываем не верить враждебным ИПСО. Жители Харьковщины, которых мы эвакуируем, получают все необходимое для проживания от продуктов до постельного белья. Также людям предоставляется бесплатное жилье в Харькове или других областях Украины. Призываем всех, кто до сих пор живет под обстрелами, обращаться в Единый координационный гуманитарный центр», — отметили в ОВА.

За прошедшие сутки из опасных районов Купянщины эвакуировали 31 человека, в том числе 2 детей, 24 женщины и 3 жителя с инвалидностью.

Всего, по данным ХОВА, с 9 августа вывезли 680 человек, 166 из них – дети.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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РФ разгоняет фейки об эвакуации с Купянщины – ХОВА призывает не верить врагу
РФ разгоняет фейки об эвакуации с Купянщины – ХОВА призывает не верить врагу
24.08.2023, 14:51

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупреждают о новой неправдивой информации россиян, будто эвакуированным с Купянщины не оказывают жилье и помощь, а «украинские власти бросают их на произвол судьбы».".