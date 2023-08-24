РФ поширює фейки про евакуацію з Куп’янщини – ХОВА закликає не вірити ворогу

У ХОВА попереджають про нову неправдиву інформацію росіян, що начебто евакуйованим з Куп’янщини не надають житло та допомогу, а «українська влада кидає їх напризволяще».

«Закликаємо не вірити ворожим ІПСО. Жителі Харківщини, яких ми евакуйовуємо, отримують усе необхідне для проживання від продуктів до постільної білизни. Також людям надається безкоштовне житло в Харкові або інших областях України. Закликаємо усіх, хто досі живе під обстрілами, звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру», – зазначили в ОВА.

За минулу добу з небезпечних районів Куп’янщини евакуювали 31 людину, в тому числі 2 дітей, 24 жінки та 3 жителів з інвалідністю.

Загалом, за даними ХОВА, з 9 серпня вивезли 680 людей, 166 з них – діти.