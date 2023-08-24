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РФ поширює фейки про евакуацію з Куп’янщини – ХОВА закликає не вірити ворогу

Суспільство 14:51   24.08.2023
Вікторія Яковенко
РФ поширює фейки про евакуацію з Куп’янщини – ХОВА закликає не вірити ворогу Фото: ХОВА

У ХОВА попереджають про нову неправдиву інформацію росіян, що начебто евакуйованим з Куп’янщини не надають житло та допомогу, а «українська влада кидає їх напризволяще».

«Закликаємо не вірити ворожим ІПСО. Жителі Харківщини, яких ми евакуйовуємо, отримують усе необхідне для проживання від продуктів до постільної білизни. Також людям надається безкоштовне житло в Харкові або інших областях України. Закликаємо усіх, хто досі живе під обстрілами, звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру», – зазначили в ОВА.

За минулу добу з небезпечних районів Куп’янщини евакуювали 31 людину, в тому числі 2 дітей, 24 жінки та 3 жителів з інвалідністю.

Загалом, за даними ХОВА, з 9 серпня вивезли 680 людей, 166 з них – діти.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 14:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попереджають про нову неправдиву інформацію росіян, що начебто евакуйованим з Куп’янщини не надають житло та допомогу, а «українська влада кидає їх напризволяще».".