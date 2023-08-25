Будет взрыв: жителей Харьковщины предупредили о планах саперов

В Чугуевском районе прозвучит взрыв. Он связан с плановым уничтожением боеприпасов.

«Проводится разминирование в Чугуевском районе. Контролируемый подрыв взрывоопасных предметов запланирован вблизи пгт Печенеги с 10:00 до 11:00», — предупредили в ХОВА.

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