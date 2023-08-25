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Буде вибух: мешканців Харківщини попередили про плани саперів

Суспільство 10:03   25.08.2023
Оксана Горун
Буде вибух: мешканців Харківщини попередили про плани саперів Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Чугуївському районі пролунає вибух. Він пов’язаний із плановим знищенням боєприпасів.

Проводиться розмінування в Чугуївському районі. Контрольований підрив ВНП заплановано поблизу смт Печеніги з 10:00 до 11:00“, – попередили у ХОВА.

Читайте також: Понад 130 га території розмінували за тиждень у Харківській області

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 10:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі пролунає вибух. Він пов’язаний із плановим знищенням боєприпасів".