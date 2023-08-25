Буде вибух: мешканців Харківщини попередили про плани саперів
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Чугуївському районі пролунає вибух. Він пов’язаний із плановим знищенням боєприпасів.
“Проводиться розмінування в Чугуївському районі. Контрольований підрив ВНП заплановано поблизу смт Печеніги з 10:00 до 11:00“, – попередили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 10:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі пролунає вибух. Він пов’язаний із плановим знищенням боєприпасів".