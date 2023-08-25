Поезда харьковского направления задерживаются из-за аварии на железной дороге
В связи со сходом грузовых вагонов в Полтавской области, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом.
Об этом сообщает «Укрзалізниця».
В частности, задерживаются:
— 711 Краматорск-Киев
— 723 Харьков-Киев
— 724 Киев-Харьков
— 21 Харьков-Львов
— 22 Львов-Харьков
— 17 Харьков-Ужгород
— 73 Харьков-Перемышль
— 93 Харьков-Хелм
«Ориентировочное время в пути может увеличиться до около 4 часов. Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская. Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно прибудут в комендантский час», — добавили в УЗ.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи со сходом грузовых вагонов в Полтавской области, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом.".