Поезда харьковского направления задерживаются из-за аварии на железной дороге

В связи со сходом грузовых вагонов в Полтавской области, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

В частности, задерживаются:

— 711 Краматорск-Киев

— 723 Харьков-Киев

— 724 Киев-Харьков

— 21 Харьков-Львов

— 22 Львов-Харьков

— 17 Харьков-Ужгород

— 73 Харьков-Перемышль

— 93 Харьков-Хелм

«Ориентировочное время в пути может увеличиться до около 4 часов. Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская. Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно прибудут в комендантский час», — добавили в УЗ.