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Поезда харьковского направления задерживаются из-за аварии на железной дороге

Общество 15:48   25.08.2023
Виктория Яковенко
Поезда харьковского направления задерживаются из-за аварии на железной дороге

В связи со сходом грузовых вагонов в Полтавской области, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

В частности, задерживаются:

711 Краматорск-Киев

723 Харьков-Киев

724 Киев-Харьков

21 Харьков-Львов

22 Львов-Харьков

17 Харьков-Ужгород

73 Харьков-Перемышль

93 Харьков-Хелм

«Ориентировочное время в пути может увеличиться до около 4 часов. Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская. Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно прибудут в комендантский час», — добавили в УЗ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 15:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи со сходом грузовых вагонов в Полтавской области, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом.".