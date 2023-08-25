Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ

Суспільство 15:48   25.08.2023
Вікторія Яковенко
Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ

У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Зокрема затримуються:

711 Краматорськ-Київ

723 Харків-Київ

724 Київ-Харків

21 Харків-Львів

22 Львів-Харків

17 Харків-Ужгород

73 Харків-Перемишль

93 Харків-Хелм

«Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин. Важливо: у зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину», – додали в УЗ.

Читайте також: Призначені додаткові поїзди на “гарячий напрямок” Харків – Київ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ
Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ
25.08.2023, 15:48
Шукав патріотів разом з окупантами: на Харківщині судитимуть екскопа
Шукав патріотів разом з окупантами: на Харківщині судитимуть екскопа
25.08.2023, 15:27
Горіли гараж та автомобілі: у Харкові сталася пожежа (фото)
Горіли гараж та автомобілі: у Харкові сталася пожежа (фото)
25.08.2023, 15:05
У Харкові до кінця року закрили пішохідний перехід між двома станціями метро
У Харкові до кінця року закрили пішохідний перехід між двома станціями метро
25.08.2023, 14:51
На Куп’янському напрямку ворог знову «змістив акценти» – ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог знову «змістив акценти» – ЗСУ
25.08.2023, 14:05
«Харківводоканал» запрошує на роботу
«Харківводоканал» запрошує на роботу
25.08.2023, 14:27

Новини за темою:

20:43
Призначені додаткові поїзди на “гарячий напрямок” Харків – Київ
21:25
Електричку з пандусами та USB-портами пустять між Полтавщиною та Харківщиною
13:09
Податківець «кришував» продаж контрафактного алкоголю – прокуратура Харківщини
16:24
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
13:43
Квиток у жіночому купе вже можна придбати на потяг Харків – Ясіня

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 15:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.".