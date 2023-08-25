Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ
У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Зокрема затримуються:
– 711 Краматорськ-Київ
– 723 Харків-Київ
– 724 Київ-Харків
– 21 Харків-Львів
– 22 Львів-Харків
– 17 Харків-Ужгород
– 73 Харків-Перемишль
– 93 Харків-Хелм
«Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин. Важливо: у зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину», – додали в УЗ.
Читайте також: Призначені додаткові поїзди на “гарячий напрямок” Харків – Київ
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.".