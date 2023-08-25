Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ

У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Зокрема затримуються:

– 711 Краматорськ-Київ

– 723 Харків-Київ

– 724 Київ-Харків

– 21 Харків-Львів

– 22 Львів-Харків

– 17 Харків-Ужгород

– 73 Харків-Перемишль

– 93 Харків-Хелм

«Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин. Важливо: у зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину», – додали в УЗ.