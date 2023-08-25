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Склад взрывчаток и боеприпасов нашли дома у жителя Чугуевщины (фото)

Общество 13:10   25.08.2023
Виктория Яковенко
Склад взрывчаток и боеприпасов нашли дома у жителя Чугуевщины (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Гранаты, запалы к ним и патроны разных калибров хранил в собственном доме 57-летний житель села Кочеток в Чугуевском районе на Харьковщине.

«Тайник» мужчины нашли сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По результатам санкционированного обыска полицейские изъяли 3 гранаты РГД-5, запалы к ним, 2 военные сигнальные ракетницы и более 60 патронов разных калибров. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование», – добавили правоохранители.

Следователи квалифицировали действия фигуранта по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УКУ.

Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 13:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гранаты, запалы к ним и патроны разных калибров хранил в собственном доме 57-летний житель села Кочеток в Чугуевском районе на Харьковщине.".