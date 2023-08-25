Склад взрывчаток и боеприпасов нашли дома у жителя Чугуевщины (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Гранаты, запалы к ним и патроны разных калибров хранил в собственном доме 57-летний житель села Кочеток в Чугуевском районе на Харьковщине.
«Тайник» мужчины нашли сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«По результатам санкционированного обыска полицейские изъяли 3 гранаты РГД-5, запалы к ним, 2 военные сигнальные ракетницы и более 60 патронов разных калибров. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование», – добавили правоохранители.
Следователи квалифицировали действия фигуранта по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УКУ.
Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гранаты, запалы к ним и патроны разных калибров хранил в собственном доме 57-летний житель села Кочеток в Чугуевском районе на Харьковщине.".