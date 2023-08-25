Склад вибухівок і боєприпасів знайшли вдома у мешканця Чугуївщини (фото)

Гранати, запали до них та патрони різних калібрів зберігав у власному будинку 57-річний мешканець селища Кочеток в Чугуївському районі на Харківщині.

«Схованку» чоловіка знайшли працівники ГУ Нацполіції в Харківській області.

«За результатами санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 3 гранати РГД-5, запали до них, 2 військові сигнальні ракетниці та понад 60 патронів різних калібрів. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження», – додали правоохоронці.

Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) ККУ.

Чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми.