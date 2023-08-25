Склад вибухівок і боєприпасів знайшли вдома у мешканця Чугуївщини (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Гранати, запали до них та патрони різних калібрів зберігав у власному будинку 57-річний мешканець селища Кочеток в Чугуївському районі на Харківщині.
«Схованку» чоловіка знайшли працівники ГУ Нацполіції в Харківській області.
«За результатами санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 3 гранати РГД-5, запали до них, 2 військові сигнальні ракетниці та понад 60 патронів різних калібрів. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження», – додали правоохоронці.
Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) ККУ.
Чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гранати, запали до них та патрони різних калібрів зберігав у власному будинку 57-річний мешканець селища Кочеток в Чугуївському районі на Харківщині.".