На Харьковщине произошла авария на заводе: опасные стоки попали в реку

27 августа из-за аварии на гидротехническом сооружении технического водоема «Первухинского сахарного завода» в Богодуховском районе произошла утечка стоков в реку Мерло.

Об этом сообщает Краснокутский поселковый совет.

«Для обеспечения безаварийного пропуска воды Краснокутским эксплуатационным участком РОВР осуществляется маневрирование затворами по всему каскаду шлюзов-регуляторов на магистральном канале реки Мерло в пределах Краснокутской поселковой громады», — говорится в сообщении.

Сейчас состояние воды в реке изучают специалисты.

Из-за ЧП в реке Мерло запретили купаться, ловить рыбу и поить из нее животных.