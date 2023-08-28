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На Харьковщине произошла авария на заводе: опасные стоки попали в реку

Происшествия 16:58   28.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине произошла авария на заводе: опасные стоки попали в реку

27 августа из-за аварии на гидротехническом сооружении технического водоема «Первухинского сахарного завода» в Богодуховском районе  произошла утечка стоков в реку Мерло.

Об этом сообщает Краснокутский поселковый совет.

«Для обеспечения безаварийного пропуска воды Краснокутским эксплуатационным участком РОВР осуществляется маневрирование затворами по всему каскаду шлюзов-регуляторов на магистральном канале реки Мерло в пределах Краснокутской поселковой громады», — говорится в сообщении.

Сейчас состояние воды в реке изучают специалисты.

Из-за ЧП в реке Мерло запретили купаться, ловить рыбу и поить из нее животных.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 16:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 августа из-за аварии на гидротехническом сооружении технического водоема «Первухинского сахарного завода» в Богодуховском районе  произошла утечка стоков в реку Мерло.".