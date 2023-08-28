На Харківщині сталася аварія на заводі: небезпечні стоки потрапили у річку

27 серпня через аварію на гідротехнічній споруді технічної водойми «Первухинського цукрового заводу» у Богодухівському районі стався витік стоків в річку Мерло.

Про це повідомляє Краснокутська селищна рада.

«Для забезпечення безаварійного пропуску води Краснокутською експлуатаційною дільницею РОВР здійснюється маневрування затворами по всьому каскаду шлюзів-регуляторів на магістральному каналі річки Мерло в межах Краснокутської селищної громади», – йдеться у повідомленні.

Наразі стан води в річці вивчають фахівці.

Через НП у річці Мерло заборонили купатися, ловити рибу та поїти з неї тварин.

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