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На Харківщині сталася аварія на заводі: небезпечні стоки потрапили у річку

Події 16:58   28.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині сталася аварія на заводі: небезпечні стоки потрапили у річку

27 серпня через аварію на гідротехнічній споруді технічної водойми «Первухинського цукрового заводу» у Богодухівському районі стався витік стоків в річку Мерло.

Про це повідомляє Краснокутська селищна рада.

«Для забезпечення безаварійного пропуску води Краснокутською експлуатаційною дільницею РОВР здійснюється маневрування затворами по всьому каскаду шлюзів-регуляторів на магістральному каналі річки Мерло в межах Краснокутської селищної громади», – йдеться у повідомленні.

Наразі стан води в річці вивчають фахівці.

Через НП у річці Мерло заборонили купатися, ловити рибу та поїти з неї тварин.

Читайте також: У річці в селищі Зачепилівка не рекомендують купатися через кишкову паличку

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 16:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 серпня через аварію на гідротехнічній споруді технічної водойми «Первухинського цукрового заводу» у Богодухівському районі стався витік стоків в річку Мерло.".