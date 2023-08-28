Пожар из-за обстрела тушили в приграничье Харьковщины

Три пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Харьковской области за прошедшие сутки. Горело в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.

В результате артиллерийского удара по приграничному селу Одноробовка Золочевской громады днем 27 августа недалеко от частного сектора загорелись сухая трава и сооружение, которое не эксплуатируется, сообщают в облуправлении ГСЧС.

Общая площадь пожара составила около 550 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, одна жительница погибла и одна получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковщины за сутки. Обе — в селе Одноробовка Золочевской громады, по которому били из РСЗО.