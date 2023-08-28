Пожар из-за обстрела тушили в приграничье Харьковщины
Три пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Харьковской области за прошедшие сутки. Горело в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.
В результате артиллерийского удара по приграничному селу Одноробовка Золочевской громады днем 27 августа недалеко от частного сектора загорелись сухая трава и сооружение, которое не эксплуатируется, сообщают в облуправлении ГСЧС.
Общая площадь пожара составила около 550 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, одна жительница погибла и одна получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковщины за сутки. Обе — в селе Одноробовка Золочевской громады, по которому били из РСЗО.
Читайте также: Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар и обстрелы 11 населенных пунктов
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пожар из-за обстрела тушили в приграничье Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 08:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Харьковской области за прошедшие сутки. Горело в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.".