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Пожар из-за обстрела тушили в приграничье Харьковщины

Происшествия 08:57   28.08.2023
Елена Нагорная
Пожар из-за обстрела тушили в приграничье Харьковщины

Три пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Харьковской области за прошедшие сутки. Горело в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.

В результате артиллерийского удара по приграничному селу Одноробовка Золочевской громады днем 27 августа недалеко от частного сектора загорелись сухая трава и сооружение, которое не эксплуатируется, сообщают в облуправлении ГСЧС.

Общая площадь пожара составила около 550 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, одна жительница погибла и одна получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковщины за сутки. Обе — в селе Одноробовка Золочевской громады, по которому били из РСЗО.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 08:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Харьковской области за прошедшие сутки. Горело в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.".