Пожежу через обстріл гасили у прикордонні Харківщини

Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися на Харківщині минулої доби. Горіло у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах.

Внаслідок артилерійського удару по прикордонному селу Одноробівка Золочівської громади вдень 27 серпня неподалік приватного сектору спалахнули суха трава та споруда, яка не експлуатується, повідомляють в облуправлінні ДСНС.

Загальна площа пожежі склала близько 550 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, одна мешканка загинула та одна отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу. Обидві — у селі Одноробівка Золочівської громади, по якій били з РСЗВ.