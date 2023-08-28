Пожежу через обстріл гасили у прикордонні Харківщини
Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися на Харківщині минулої доби. Горіло у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах.
Внаслідок артилерійського удару по прикордонному селу Одноробівка Золочівської громади вдень 27 серпня неподалік приватного сектору спалахнули суха трава та споруда, яка не експлуатується, повідомляють в облуправлінні ДСНС.
Загальна площа пожежі склала близько 550 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, одна мешканка загинула та одна отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу. Обидві — у селі Одноробівка Золочівської громади, по якій били з РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 08:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися на Харківщині минулої доби. Горіло у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах.".