Крім загиблої на Харківщині за добу є поранена дівчина. Зведення Синєгубова
Одна мешканка загинула та одна отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу. Обидві – у селі Одноробівка Золочівської громади, по якому били з РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
З’ясувалося, що крім загибелі 39-річної жінки, про що повідомлялося напередодні, отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як легкий, ушпиталення вона не потребувала. Також було пошкоджено приватний будинок та кіоск.
У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будинки агропідприємства та приватні доми.
Внаслідок мінометних обстрілів селища Козача Лопань Дергачівської громади пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, розподільний газопровід, кіоск та автомобіль.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 08:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна мешканка загинула та одна отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу. Обидві – у селі Одноробівка Золочівської громади, по якому били з РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".