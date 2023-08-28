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Крім загиблої на Харківщині за добу є поранена дівчина. Зведення Синєгубова

Події 08:24   28.08.2023
Олена Нагорна
Крім загиблої на Харківщині за добу є поранена дівчина. Зведення Синєгубова

Одна мешканка загинула та одна отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу. Обидві – у селі Одноробівка Золочівської громади, по якому били з РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

З’ясувалося, що крім загибелі 39-річної жінки, про що повідомлялося напередодні, отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як легкий, ушпиталення вона не потребувала. Також було пошкоджено приватний будинок та кіоск.

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будинки агропідприємства та приватні доми.

Внаслідок мінометних обстрілів селища Козача Лопань Дергачівської громади пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, розподільний газопровід, кіоск та автомобіль.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 08:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна мешканка загинула та одна отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу. Обидві – у селі Одноробівка Золочівської громади, по якому били з РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".