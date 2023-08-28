Помимо погибшей на Харьковщине есть постравшая девочка. Сводка Синегубова

Одна жительница погибла и одна получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковщины за сутки. Обе — в селе Одноробовка Золочевской громады, по которому били из РСЗО, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Выяснилось, что кроме гибели 39-летней женщины, о чем сообщалось накануне, получила ранения 16-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации она не нуждалась. Также были повреждены частный дом и киоск.

В селе Чернещина Изюмского района обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные дома.

В результате минометных обстрелов поселка Казачья Лопань Дергачевской громады повреждены по меньшей мере пять частных домов, распределительный газопровод, киоск и автомобиль.