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Помимо погибшей на Харьковщине есть постравшая девочка. Сводка Синегубова

Происшествия 08:24   28.08.2023
Елена Нагорная
Помимо погибшей на Харьковщине есть постравшая девочка. Сводка Синегубова Фото: Олег Синегубов

Одна жительница погибла и одна получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковщины за сутки. Обе — в селе Одноробовка Золочевской громады, по которому били из РСЗО, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Выяснилось, что кроме гибели 39-летней женщины, о чем сообщалось накануне, получила ранения 16-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации она не нуждалась. Также были повреждены частный дом и киоск.

В селе Чернещина Изюмского района обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные дома.

В результате минометных обстрелов поселка Казачья Лопань Дергачевской громады повреждены по меньшей мере пять частных домов, распределительный газопровод, киоск и автомобиль.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна жительница погибла и одна получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковщины за сутки. Обе — в селе Одноробовка Золочевской громады, по которому били из РСЗО, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".