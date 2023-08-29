Больше 200 ракет «Искандер», «Калибр» и «Кинжал» накопила РФ за лето — ISW

В арсенале РФ сейчас есть 585 ракет с радиусом действия более 500 километров, сообщил накануне представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его утверждению, неспособность государства-агрессора изготовлять ракеты в запланированных объемах привела к изменению тактики обстрелов. В Институте изучения войны (ISW) сравнили информацию ГУР с цифрами января 2023 года.

Скибицкий отметил, что РФ, возможно, незначительно пополнила свои запасы высокоточных ракет за счет консервации этим летом. По его словам, российские оборонные предприятия с трудом производят несколько десятков ракет в месяц из-за нехватки иностранных комплектующих.

Аналитики ISW отмечают, что до этого официальные данные о запасах российских ракет предоставлял в январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников. В институте сравнили эти цифры с информацией Скибицкого.

— 270 баллистических и крылатых ракет «Искандер» (+126 с января);

— 140 крылатых ракет морского базирования «Калибр» (+81 с января);

— примерно 100 крылатых ракет Х-101/Х-55/Х-555 (-18 с января);

— примерно 75 баллистических ракет «Кинжал» (+22 с января);

— 150 ракет Х-22/32 (с января -12).

“РФ смогла незначительно пополнить свои запасы высокоточных ракет после окончания более крупной воздушной кампании осенью и зимой 2022 года. В мае 2023 года российские войска начали новую кампанию, направленную на поддержание более регулярного темпа ударов по Украине с меньшим количеством ракет, и Скибицкий предположил, что это позволит российским силам пополнить свои запасы”, — пишут аналитики.

Ранее украинские официальные лица сообщали, что Россия способна производить примерно сотню различных ракет в месяц, пишет ISW.