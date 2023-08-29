Больше 200 ракет «Искандер», «Калибр» и «Кинжал» накопила РФ за лето — ISW
В арсенале РФ сейчас есть 585 ракет с радиусом действия более 500 километров, сообщил накануне представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его утверждению, неспособность государства-агрессора изготовлять ракеты в запланированных объемах привела к изменению тактики обстрелов. В Институте изучения войны (ISW) сравнили информацию ГУР с цифрами января 2023 года.
Скибицкий отметил, что РФ, возможно, незначительно пополнила свои запасы высокоточных ракет за счет консервации этим летом. По его словам, российские оборонные предприятия с трудом производят несколько десятков ракет в месяц из-за нехватки иностранных комплектующих.
Аналитики ISW отмечают, что до этого официальные данные о запасах российских ракет предоставлял в январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников. В институте сравнили эти цифры с информацией Скибицкого.
— 270 баллистических и крылатых ракет «Искандер» (+126 с января);
— 140 крылатых ракет морского базирования «Калибр» (+81 с января);
— примерно 100 крылатых ракет Х-101/Х-55/Х-555 (-18 с января);
— примерно 75 баллистических ракет «Кинжал» (+22 с января);
— 150 ракет Х-22/32 (с января -12).
“РФ смогла незначительно пополнить свои запасы высокоточных ракет после окончания более крупной воздушной кампании осенью и зимой 2022 года. В мае 2023 года российские войска начали новую кампанию, направленную на поддержание более регулярного темпа ударов по Украине с меньшим количеством ракет, и Скибицкий предположил, что это позволит российским силам пополнить свои запасы”, — пишут аналитики.
Ранее украинские официальные лица сообщали, что Россия способна производить примерно сотню различных ракет в месяц, пишет ISW.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 07:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В арсенале РФ сейчас есть 585 ракет с радиусом действия более 500 километров, сообщил накануне представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его утверждению, неспособность государства-агрессора изготовлять ракеты в запланированных объемах привела к изменению тактики обстрелов. В Институте изучения войны (ISW) сравнили информацию ГУР с цифрами января 2023 года.".