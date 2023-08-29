Понад 200 ракет “Іскандер”, “Калібр” і “Кинджал” накопичила РФ за літо – ISW

В арсеналі РФ зараз є 585 ракет із радіусом дії понад 500 кілометрів, повідомив напередодні представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. За його твердженням, нездатність держави-агресорки виготовляти ракети у запланованих обсягах призвела до зміни тактики обстрілів. В Інституті вивчення війни (ISW) порівняли інформацію ГУР із цифрами січня 2023 року.

Скібіцький зазначив, що РФ, можливо, трохи поповнила свої запаси високоточних ракет шляхом консервації цього літа. За його словами, російські оборонні підприємства насилу виробляють кілька десятків ракет на місяць через брак іноземних комплектуючих.

Аналітики ISW зазначають, що до цього офіційні дані про запаси російських ракет надавав у січні 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков. В інституті порівняли ці цифри з інформацією Скібіцького.

– 270 балістичних та крилатих ракет «Іскандер» (+126 з січня);

– 140 крилатих ракет морського базування «Калібр» (+81 із січня);

– приблизно 100 крилатих ракет Х-101/Х-55/Х-555 (-18 із січня);

– приблизно 75 балістичних ракет «Кинджал» (+22 із січня);

– 150 ракет Х-22/32 (з січня -12).

“РФ змогла трохи поповнити свої запаси високоточних ракет після закінчення більшої повітряної кампанії восени та взимку 2022 року. У травні 2023 року російські війська розпочали нову кампанію, спрямовану на підтримку регулярнішого темпу ударів по Україні з меншою кількістю ракет, і Скібіцький припустив, що це дозволить російським силам поповнити свої запаси”, — пишуть аналітики.

Раніше українські офіційні особи повідомляли, що Росія здатна виготовляти приблизно сотню різних ракет на місяць, пише ISW.