Чему учит РФ на оккупированных территориях: исследовали учебники с Харьковщины
О ключевых нарративах, которые навязывают россияне на временно оккупированных территориях украинским детям через учебники, рассказала в эфире национального телемарафона правозащитница Валентина Потапова.
Она рассказала, что были исследованы 23 учебника, переданные прокуратурой Харьковской области после деоккупации части региона.
«Литература, география, обществоведение, всемирная история и история России. Всего мы определили двадцать нарративов, и мы их объединили в кластеры. Первый — посвящен нарративу по формированию общероссийской идентичности. Второй — направлен на милитаризацию детей. Третий кластер — это нарративы, которые показывают, что у Украины нет субъектности. И это один нарратив, который формирует у детей позитивное отношение к власти», — говорит Потапова.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 08:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ключевых нарративах, которые навязывают россияне на временно оккупированных территориях украинским детям через учебники, рассказала в эфире национального телемарафона правозащитница Валентина Потапова.".