Чему учит РФ на оккупированных территориях: исследовали учебники с Харьковщины

О ключевых нарративах, которые навязывают россияне на временно оккупированных территориях украинским детям через учебники, рассказала в эфире национального телемарафона правозащитница Валентина Потапова.

Она рассказала, что были исследованы 23 учебника, переданные прокуратурой Харьковской области после деоккупации части региона.

«Литература, география, обществоведение, всемирная история и история России. Всего мы определили двадцать нарративов, и мы их объединили в кластеры. Первый — посвящен нарративу по формированию общероссийской идентичности. Второй — направлен на милитаризацию детей. Третий кластер — это нарративы, которые показывают, что у Украины нет субъектности. И это один нарратив, который формирует у детей позитивное отношение к власти», — говорит Потапова.