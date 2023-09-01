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Чого вчить РФ на окупованих територіях: дослідили підручники з Харківщини

Суспільство 08:34   01.09.2023
Олена Нагорна
Чого вчить РФ на окупованих територіях: дослідили підручники з Харківщини

Про ключові наративи, які нав’язують росіяни на тимчасово окупованих територіях українським дітям через підручники, розповіла в етері національного телемарафону правозахисниця Валентина Потапова.

Вона зазначила, що було досліджено 23 підручники, передані прокуратурою Харківської області після деокупації частини регіону.

“Література, географія, суспільствознавство, всесвітня історія та історія Росії. Усього ми визначили двадцять наративів, і ми їх об’єднали у кластери. Перший – присвячений наративу щодо формування загальноросійської ідентичності. Другий – спрямований на мілітаризацію дітей. Третій кластер – це наративи, які показують, що в України немає суб’єктності. І це один наратив, який формує у дітей позитивне ставлення до влади”, — каже Потапова.

“Відбувається потужна кампанія зміни ідентичності дітей, на що спрямовані підручники. На окупованих територіях ми фіксуємо дуже багато прикладів мілітаризації дітей через військово-патріотичні табори, ігри, молодіжні організації, певні рухи, а також військово-патріотичні ігри, такі як «Зірниця» для дітей після 18 років, а «Зірничка» починає проводитися для дітей з 6 років”, – додала правозахисниця.

Читайте також: На Харківщині у ліцеї знайшли 500 російських підручників – прокуратура

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ключові наративи, які нав’язують росіяни на тимчасово окупованих територіях українським дітям через підручники, розповіла в етері національного телемарафону правозахисниця Валентина Потапова.".