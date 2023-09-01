Из харьковской тюрьмы сбежал осужденный: что теперь ему грозит

В Харькове 24-летнего мужчину обвиняют по факту бегства с места лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 393 УКУ).

30 июля неоднократно судимый мужчина сбежал из ГУ «Холодногорская исправительная колония (№ 18)», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Осужденный отогнул ограждение территории участка социальной реабилитации учреждения исполнения наказания и совершил проход, через который убежал. Начатыми розыскными мероприятиями на следующий день работниками указанной колонии осужденный задержан на автобусном терминале», — добавили правоохранители.

За побег мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.