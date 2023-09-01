З харківської в’язниці втік засуджений: що тепер йому загрожує

В Харкові 24-річного чоловіка обвинувачують за фактом втечі з місця позбавлення волі, вчиненою особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі (ч. 1 ст. 393 ККУ).

30 липня неодноразово судимий чоловік втік з ДУ «Холодногірська виправна колонія (№ 18)», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Засуджений відігнув огорожу території дільниці соціальної реабілітації установи виконання покарання та зробив прохід, через який втік. Розпочатими невідкладно розшуковими заходами наступного дня працівниками вказаної колонії засудженого затримано на автобусному терміналі», – додали правоохоронці.

За втечу чоловіку загрожує від 3 до 5 років тюрми.