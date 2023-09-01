Номера телефонов Службы спасения «101» и «112» не работают на Харьковщине

В ХОВА сообщили, что номера Службы спасения временно не работают из-за технических неисправностей.

Резервные номера вызова службы ГСЧС, по которым можно сообщить о пожаре или чрезвычайной ситуации:

📞050 113 9001

📞050 113 9002

📞073 027 0112

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