Номера телефонов Службы спасения «101» и «112» не работают на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В ХОВА сообщили, что номера Службы спасения временно не работают из-за технических неисправностей.
Резервные номера вызова службы ГСЧС, по которым можно сообщить о пожаре или чрезвычайной ситуации:
📞050 113 9001
📞050 113 9002
📞073 027 0112
Читайте также: Линия 103 временно не работает на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Номера телефонов Службы спасения «101» и «112» не работают на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 22:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что номера Службы спасения временно не работают из-за технических неисправностей.".