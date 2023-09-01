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Номера телефонов Службы спасения «101» и «112» не работают на Харьковщине

Общество 22:19   01.09.2023
Оксана Якушко
Номера телефонов Службы спасения «101» и «112» не работают на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В ХОВА сообщили, что номера Службы спасения временно не работают из-за технических неисправностей.

Резервные номера вызова службы ГСЧС, по которым можно сообщить о пожаре или чрезвычайной ситуации:

📞050 113 9001
📞050 113 9002
📞073 027 0112

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 22:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что номера Службы спасения временно не работают из-за технических неисправностей.".