Номери телефонів Служби порятунку “101” і “112” не працюють на Харківщині

У ХОВА повідомили , що номери Служби порятунку тимчасово не працюють через технічні несправності.

Резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:

📞050 113 9001

📞050 113 9002

📞073 027 0112