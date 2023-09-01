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Номери телефонів Служби порятунку “101” і “112” не працюють на Харківщині

Суспільство 22:19   01.09.2023
Оксана Якушко
Номери телефонів Служби порятунку “101” і “112” не працюють на Харківщині

У ХОВА повідомили , що номери Служби порятунку тимчасово не працюють через технічні несправності.

Резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:

📞050 113 9001
📞050 113 9002
📞073 027 0112

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 22:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили , що номери Служби порятунку тимчасово не працюють через технічні несправності.".