Номери телефонів Служби порятунку “101” і “112” не працюють на Харківщині
У ХОВА повідомили , що номери Служби порятунку тимчасово не працюють через технічні несправності.
Резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:
📞050 113 9001
📞050 113 9002
📞073 027 0112
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 22:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили , що номери Служби порятунку тимчасово не працюють через технічні несправності.".