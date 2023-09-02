В школах Франции детям запретили носить традиционную мусульманскую одежду
Во французских школах с 4 сентября детям запрещено приходить на уроки в мусульманской одежде: девушкам – в абаяях, а мальчикам – в хамиссах.
В 2004 году Франция стала первой страной Евросоюза, которая запретила ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью скрывающей лицо, сообщает BILD.
Теперь президент Франции Эммануэль Макрон поддержал запрет на ношение в школах абайи — длинное традиционное арабское платье с рукавами. В некоторых арабских странах чёрная абайя наряду с хиджабом это обязательный элемент женской одежды.
По словам Макрона, французские власти будут «настойчиво и бескомпромиссно» обеспечивать соблюдение нового правила, как только у школьников возобновятся занятия. Под запрет также попала и традиционная мужская мусульманская одежда. При этом ограничение распространяется только на школьников, к студентам университетов оно не относится.
О новом законе несколько дней назад объявил французский министр образования Габриэль Атталь. Этому предшествовали дебаты в парламенте, которые длились практически месяц.
Макрон заявил, что наверняка появятся те, кто захочет «бросить вызов системе», но они просто не смогут попасть в школьные кабинеты. Атталь, в свою очередь, сказал, что ношение религиозной одежды в школах противоречит принципу светскости в образовательных учреждениях.
Многие французские мусульмане уже пожаловались на то, что новый закон стигматизирует их, а саму традиционную одежду нельзя считать религиозной.
Закон 2004 года, кроме хиджабов, запрещает носить в школе большие христианские кресты, еврейские кипы или, например, тюрбаны.
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 22:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во французских школах с 4 сентября детям запрещено приходить на уроки в мусульманской одежде: девушкам – в абаяях, а мальчикам – в хамиссах. ".