У школах Франції дітям заборонили носити традиційний мусульманський одяг

У французьких школах з 4 вересня дітям заборонено приходити на уроки у мусульманському одязі: дівчатам – в абаяях, а хлопчикам – у хамісах.

У 2004 році Франція стала першою країною Євросоюзу, яка заборонила носіння в громадських місцях мусульманський одяг, який повністю приховує обличчя, повідомляє BILD.

Тепер президент Франції Еммануель Макрон підтримав заборону носити в школах абайї — довгу традиційну арабську сукню з рукавами. У деяких арабських країнах чорна абайя поряд з хіджабом – це обов’язковий елемент жіночого одягу.

За словами Макрона, французька влада «наполегливо і безкомпромісно» забезпечуватиме дотримання нового правила, як тільки у школярів відновляться заняття. Під заборону також потрапив і традиційний чоловічий мусульманський одяг. При цьому обмеження поширюється лише на школярів, на студентів університетів воно не поширюється.

Про новий закон кілька днів тому оголосив французький міністр освіти Габріель Атталь. Цьому передували дебати у парламенті, які тривали майже місяць.

Макрон заявив, що, напевно, з’являться ті, хто захоче «кинути виклик системі», але вони просто не зможуть потрапити до шкільних кабінетів. Атталь, у свою чергу, сказав, що носіння релігійного одягу в школах суперечить принципу світської освітніх установ.

Багато французьких мусульман вже поскаржилися на те, що новий закон стигматизує їх, а самий традиційний одяг не можна вважати релігійним.

Закон 2004 року, крім хіджабів, забороняє носити у школі великі християнські хрести, єврейські кіпи (ярмолки) чи, наприклад, тюрбани.