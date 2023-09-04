Украина сообщила о падении «Шахедов» РФ в Румынии: реакция Бухареста

Ночью 4 сентября во время массированной атаки РФ в районе Измаильского порта в Одесской области российские «Шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии. В Минобороны Румынии заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

О падении «Шахедов» на территории Румынии сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на ГПСУ.

«Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО», — отметил Николенко.

Минобороны Румынии осудило атаки РФ на украинские объекты и элементы гражданской инфраструктуры и назвало их неоправданными и нарушающими все международные гуманитарные права.

В ведомстве также отметили, что ответственные структуры в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников по инфраструктуре порта Рени.

«Атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии», — отметили в Минобороны.

В министерстве заявили, что продолжают внедрять меры усиленной бдительности в наземном, морском и воздушном пространстве.

На ответ Минобороны Румынии отреагировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Жёсткий и бескомпромиссный ответ от Румынии на атаку российского дрона-камикадзе по их территории вызывает недоумение. Хотя…Это можно называть политкорректностью и дипломатией, но на самом деле это банальная, традиционная-трусость. То ракета не залетала, то «Шахед» не падал», — написал Коваленко.