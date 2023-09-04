Україна повідомила про падіння «шахедів» РФ у Румунії: реакція Бухареста

Вночі 4 вересня під час масованої атаки РФ в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії. У Міноборони Румунії заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни.

Про падіння «шахедів» на території Румунії повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посилання на Держприкордонслужбу.

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», – зазначив Ніколенко.

Міноборони Румунії засудило атаки на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури і назвало їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні права.

У відомстві також зазначили, що відповідальні структури в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту Рені.

«Атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії», — зазначили у Міноборони.

У міністерстві заявили, що продовжують впроваджувати заходи посиленої пильності в наземному, морському та повітряному просторі.

На відповідь Міноборони Румунії відреагував військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Жорстка і безкомпромісна відповідь від Румунії на атаку російського дрона-камікадзе по їхній території викликає подив. Хоча… Це можна називати політкоректністю та дипломатією, але насправді це банальна, традиційна-боязкість. То ракета не залітала, то шахед не падав», – написав Коваленко.