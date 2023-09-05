Харьковчанин Евгений Захаров – среди кандидатов на премию Гавела от ПАСЕ
Отборочная комиссия премии имени Вацлава Гавела, которую присуждает Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за выдающуюся деятельность в сфере защиты прав человека, объявила список из трех номинантов.
Среди них – украинский правозащитник Евгений Захаров.
Кандидат – известный в Украине правозащитник. Захаров более 50 лет активно занимался защитой прав человека в Украине и других постсоветских республиках, где документировал и распространял информацию о репрессиях узников совести. Основатель Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ). Кандидат помогает и продвигает правосудие и возмещение политзаключенным и другим жертвам нарушений прав человека. В 2022 году Захаров основал коалицию общественных организаций под названием «Трибунал для Путина», собирающую, проверяющую и хранящую доказательства военных преступлений.
Второй кандидат на получение премии Гавела – это турецкий правозащитник, филантроп и общественный активист Осман Кавала, которого задержали в 2017 и в 2021 году приговорили к пожизненному заключению за якобы финансирование антиправительственных протестов в Турции.
Третий кандидат — польская активистка, защитница прав женщин Юстина Вижинская, учредившая организацию Abortion Dream Team, борющаяся с законами Польши против абортов.
Имя победителя премии Гавела-2023 объявят во время открытия осенней пленарной сессии ПАСЕ, которая начнется 9 октября в Страсбурге.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 23:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отборочная комиссия премии имени Вацлава Гавела, которую присуждает Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за выдающуюся деятельность в сфере защиты прав человека, объявила список из трех номинантов.".