Харків’янин Євген Захаров – серед кандидатів на премію Гавела від ПАРЄ

Відбіркова комісія премії імені Вацлава Гавела, яку присуджує Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за визначну діяльність у сфері захисту прав людини, оголосила список із трьох номінантів.

Серед них – український правозахисник Євген Захаров.

Кандидат є відомим в Україні правозахисником. Понад 50 років активно займався захистом прав людини в Україні та інших пострадянських республіках, де документував і поширював інформацію про репресії в’язнів сумління. Засновник Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи (ХПГ). Кандидат допомагає та просуває правосуддя та відшкодування політичним в’язням та іншим жертвам порушень прав людини. У 2022 році Захаров заснував коаліцію громадських організацій під назвою «Трибунал для Путіна», яка збирає, перевіряє та зберігає докази військових злочинів.

Другий кандидат на здобуття премії Гавела – це турецький правозахисник, філантроп та громадський активіст Осман Кавала, якого затримали у 2017 та у 2021 році засудили до довічного ув’язнення за нібито фінансування антиурядових протестів у Туреччині.

Третій кандидат – польська активістка, захисниця прав жінок Юстина Вижинська, яка заснувала організацію Abortion Dream Team, яка бореться із законами Польщі проти абортів.

Ім’я переможця премії Гавела-2023 оголосять під час відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ, яка розпочнеться 9 жовтня у Страсбурзі.