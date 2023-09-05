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Под Купянском и Лиманом враг «получил по зубам» и отказался наступать – ВСУ

Общество 14:22   05.09.2023
Виктория Яковенко
Под Купянском и Лиманом враг «получил по зубам» и отказался наступать – ВСУ

На Купянско-Лиманском направлении враг теперь не наступает, а оборудует свои позиции.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Получив по зубам, как он это получил накануне на Купянско-Лиманском направлении, противник отказался наступать и прибег к оборудованию своих позиций, решил закрепиться на рубежах, закрепиться на своих позициях. Поскольку наши защитники существенно дают «прочуханки» оккупантам, потому что когда по тебе летит со всего и очень прицельно, то мотивации двигаться даже за деньги особо нет», — отметил Евлаш.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 14:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении враг теперь не наступает, а оборудует свои позиции.".