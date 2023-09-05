Под Купянском и Лиманом враг «получил по зубам» и отказался наступать – ВСУ
На Купянско-Лиманском направлении враг теперь не наступает, а оборудует свои позиции.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Получив по зубам, как он это получил накануне на Купянско-Лиманском направлении, противник отказался наступать и прибег к оборудованию своих позиций, решил закрепиться на рубежах, закрепиться на своих позициях. Поскольку наши защитники существенно дают «прочуханки» оккупантам, потому что когда по тебе летит со всего и очень прицельно, то мотивации двигаться даже за деньги особо нет», — отметил Евлаш.
Читайте также: В РФ заявили о продвижении на 2 км на Купянском направлении — мнение ISW
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Под Купянском и Лиманом враг «получил по зубам» и отказался наступать – ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении враг теперь не наступает, а оборудует свои позиции.".