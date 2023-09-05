Під Куп’янськом і Лиманом ворог «отримав по зубах» і передумав наступати – ЗСУ
На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог тепер не наступає, а облаштовує свої позиції.
Про це в етері нацмарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
«Отримавши по зубах, як він це отримав напередодні на Куп’янсько-Лиманському напрямку, противник відмовився наступати та вдався до обладнання своїх позицій, вирішив закріпитися на рубежах, закріпитися на своїх позиціях. Оскільки наші захисники суттєво дають «прочуханки» окупантам, бо коли по тобі летить з усього і дуже прицільно, то мотивації рухатися навіть за гроші особливо немає», – зазначив Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог тепер не наступає, а облаштовує свої позиції.".