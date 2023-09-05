Газ снова есть в трех пограничных громадах Харьковщины

Специалисты Харьковского филиала «Газсети» отремонтировали распределительные и домовые газопроводы в Боровской, Купянской и Золочевской громадах, поврежденных в результате российских обстрелов, сообщает ХОВА.

Газоснабжение возобновили для 568 домовладений, отметил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

«Из-за российских обстрелов были повреждены газопроводы в шести местах. Аварийная служба оперативно починила поврежденные газовые коммуникации, благодаря чему жители трех громад снова имеют газоснабжение», – сказал Харнам.