Газ знову є у трьох прикордонних громадах Харківщини

Фахівці Харківської філії «Газмережі» відремонтували розподільні та будинкові газопроводи у Борівській, Куп’янській та Золочівській громадах, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, повідомляє ХОВА.

Газопостачання відновили для 568 домоволодінь, зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«Через російські обстріли було пошкоджено газопроводи у шести місцях. Аварійна служба оперативно полагодила пошкоджені газові комунікації, завдяки чому жителі трьох громад знову мають газопостачання», – сказав Харнам.