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Газ знову є у трьох прикордонних громадах Харківщини

Суспільство 18:46   05.09.2023
Оксана Якушко
Газ знову є у трьох прикордонних громадах Харківщини

Фахівці Харківської філії «Газмережі» відремонтували розподільні та будинкові газопроводи у Борівській, Куп’янській та Золочівській громадах, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, повідомляє ХОВА.

Газопостачання відновили для 568 домоволодінь, зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«Через російські обстріли було пошкоджено газопроводи у шести місцях. Аварійна служба оперативно полагодила пошкоджені газові комунікації, завдяки чому жителі трьох громад знову мають газопостачання», – сказав Харнам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 18:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківської філії «Газмережі» відремонтували розподільні та будинкові газопроводи у Борівській, Куп’янській та Золочівській громадах, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, повідомляє ХОВА.".